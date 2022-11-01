Rus oligark Tinkov, vatandaşlıktan çıktı

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Rusya'nın en zengin isimlerinden ve Ukrayna ile savaşa ilk tepki gösterenlerden biri olan Oleg Tinkov, Rus vatandaşlığından çıktığını açıkladı.

"BENİM İÇİN BİR UTANÇ" Tinkov, Pazartesi günü Instagram'dan yaptığı açıklamada "Rusya vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım. Komşusunu ve masum insanları her gün öldüren bir ülke ile bağlantım olmasını istemiyorum. Bu pasaportu tutmaya devam etmek benim için bir utanç" dedi.

HİSSELERİ POTANIN'E SATMIŞTI Bloomberg'in haberine göre 54 yaşındaki Tinkov, Nisan ayında Rusya'nın savaşına ilk tepki gösterenlerden olmuştu. Bir hafta sonra, Tinkoff Bank'ın genel müdür yardımcıları istifa ettikten ve banka kurucusunun adını markadan çıkarma planlarını açıkladıktan sonra, ailesinin hissesini açıklanmayan bir miktar karşılığında oligark Vladimir Potanin'e satmıştı. Mart ayında Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan Tinkov, daha fazla Rus iş insanının da vatandaşlıklarından vazgeçmesini umduğunu söyledi ve "Bu, Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatır ve sonunda onu yenilgiye uğratır. Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum ama bu çılgın savaşa açıkça karşı olan tüm Rusları seviyorum!" demişti.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKAN TEK MİLYARDER DEĞİL Tinkov, vatandaşlıklarından çıkan tek zengin Rus da değil. Londra merkezli Revolut Ltd.'in 38 yaşındaki CEO'su Nikolay Storonsky de, Rus vatandaşlığından çıkma kararı almıştı. Storonsky, 6,7 milyar dolarlık serveti ile Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alıyor. Storonsky ile beraber bir diğer milyarder olan Yuri Milner de Ağustos ayında vatandaşlıktan çıkma kararı almıştı. 3,5 milyar dolarlık bir servete sahip olan ve Moskova'da doğan 60 yaşındaki İsrailli milyarder, 2014'teki Kırım'ın işgali sonrası ailesi ile beraber Rusya'yı terk etmişti. * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.