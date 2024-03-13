Rus muhalif Navalny'ye yakın isim, Litvanya'da çekiçli saldırıya uğradı

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Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'ye en yakın isimlerden biri, Litvanya'da çekiçli saldırıya uğradı. Başkent Vilnius'taki evinin önünde gerçekleşen saldırıda yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan Leonid Volkov hastaneye kaldırıldı.

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmiş, X'ten dün yaptığı açıklamada "Birisi arabanın camını kırdı ve göz yaşartıcı gaz sıktı. Saldırgan bunun ardından Leonid'e çekiçle vurmaya başladı" dedi.

Bugün sabah saatlerinde hastaneden taburcu olduğunu duyuran Volkov, kolunun kırıldığını ve çekiçle bacağına 15 kez vurulduğunu söyledi. Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın müdürü İvan Zhdanov'a göre saldırı, Rusya'nın ülkeden ayrılan muhaliflerin peşine düşeceğini gösteriyor. REKLAM NAUSEDA: PUTİN'DEN KORKMUYORUZ Litvanyalı yetkililer saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Litvanya istihbaratı, saldırının muhtemelen muhaliflerin, yaklaşan Rusya seçimlerinde halkı etkilemesinin önüne geçmek için düzenlendiğini iddia etti. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, saldırının planlı olduğunu ileri sürdü. Nauseda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek "Sana söyleyebileceğim tek şey şu: Burada hiç kimse senden korkmuyor" dedi. NAVALNY ÖLÜ BULUNMUŞTU Kremlin'e muhalif Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi'nin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesi'nde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmıştı.

Navalny'in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti. Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Navalny, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti. FSİN, 16 Şubat'ta mahkum Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.