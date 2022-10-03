Rus medyasından 'nükleer saldırı' paylaşımı

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Rus medyası, Putin'in Ukrayna'da kazanmak için 'sert önlemler alması' yönündeki çağrıların ortasında 'nükleer' saldırıya ilişkin görüntüler paylaştı. Rusya'daki NTV kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde nükleer patlamalar ve 'Armageddon' olarak adlandırılan 'kıyametin' sonrası vurguladı.

TV'DE NÜKLEER YAYINI Haberde "Nükleer çatışma beklentisiyle - kitle imha silahları nasıl jeopolitik oyunun bir parçası haline geldi" başlığı kullanıldı. Rusya’da yayın yapan NTV kanalı, nükleer silah sonrasını paylaşırken, Putin'e de Ukrayna'da kazanmak için 'sert önlemler' konusunda çağrıda bulundu. Görüntüler Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un nükleer açıklamalarının da ardından geldi.

KADİROV'UN AÇIKLAMALARI Rusya'nın ilhak açıklaması sonrası Ukrayna'nın kontrolü sağladığı Lyman kasabasından çekilmesi dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması gelmişti. Kadirov Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuşmuştu. Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" demişti.

RUSYA'NIN LYMAN'DAN ÇEKİLMESİ Luhansk Valisi Serhiy Hayday da yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurmuştu. Rusya ise askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından yakalanmasını önlemek amacıyla doğu Ukrayna'daki Lyman kasabasından çekildiğini resmen duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tehdit yaratılmasıyla bağlantılı olarak, müttefik birlikler yerleşimden daha avantajlı hatlara çekildi" ifadelerini kullanmıştı. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.