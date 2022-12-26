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Haberler Dünya

Rus kanalından Avrupa'ya 'enerji krizi' mesajı

Rusya'da devlet destekli Russia Today televizyon kanalı, hazırladığı yeni yıl klibinde, Avrupa'ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verdi.

Giriş: 26.12.2022 - 17:23 | Güncelleme: ABONE OL
Rus kanalından Avrupa'ya 'enerji krizi' mesajı
Rus kanalından Avrupa'ya 'enerji krizi' mesajı
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Russia Today'in paylaştığı 'Hamster Hikayesi' adlı klipte, Avrupa'da yeni yılı kutlayan bir aile görülüyor.

Ailedeki çocuğa 2021'de kafasında kırmızı kurdelesi olan bir hamsterın hediye edildiği görüntüde, 2022'de ailenin, hamsterın çarkından elde edilen elektrikle yılbaşı ağacını aydınlatmaya çalıştığına dair kareler yer alıyor.

Görüntüde, 2023'teki Noel'de ise aile fertleri evin içinde olmalarına rağmen üzerlerinde palto, atkı ve şapka ile oturuyor, camdan soğuk giren harabe gibi bir ortamda yemek yiyor. Isınma ve elektrik sorunu yaşayan ailedeki babanın, masadaki çorbadan bir kaşık aldıktan sonra ağzından hamsterın kafasındaki kurdeleyi çıkarıyor.

Avrupa'ya enerji ve elektrik sıkıntısı üzerinden mesaj verilen klibin sonunda da "Mutlu Rus karşıtı Noeller! Medyanız size tüm bunların nereye varacağını söylemiyorsa, RT'ye VPN üzerinden erişilebilir." ifadeleri yer alıyor.

* Haberin görselleri RT'in videosundan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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