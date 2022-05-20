Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Son dakika: Rus Devlet Duması'ndan orduya katılma yaşı hamlesi

Rusya Devlet Duması'ndan flaş hamle: Orduya katılmada yaş sınırı kaldırılıyor

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması, askerlik için yaş limitini öngören yasanın kaldırılması için hazırlıklar yapıyor.

20.05.2022 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Rus Devlet Duması'ndan orduya katılma yaşı hamlesi
Rus Devlet Duması'ndan askerlik yaşı hamlesi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Reuters'ın haberine göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması 40 yaşın üzerindeki Rusların ve 30 yaşın üzerindeki yabancıların orduya kaydolmasını engelleyen yasayı kaldırmaya hazırlanıyor.

Devlet Duması'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Yüksek hassasiyetli silahların kullanımı için son derece profesyonel uzmanlara ihtiyaç var. Deneyim ve tecrübeler, bu kişilerin 40-45 yaş aralığında daha fazla olduklarını gösteriyor" dedi.

UKRAYNA SAVAŞINDA DAHA FAZLA SALDIRININ HABERCİSİ Mİ?

Rusya'nın bu planı ise Ukrayna'daki savaşta daha büyük planlama olup olmadığı endişelerini artırdı.

Daha fazla uzman ve asker için yaş sınırının kaldırılmak istenebileceği belirtilliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Putin'ın kızı hakkında flaş iddia
Putin'ın kızı hakkında flaş iddia
AB'den Almanya'nın eski şansölyesine yaptırım hazırlığı
AB'den Almanya'nın eski şansölyesine yaptırım hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır diyeceğimizi ilettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır diyeceğimizi ilettik
Çekya'dan Macaristan'a Rusya'ya yaptırım tepkisi
Çekya'dan Macaristan'a Rusya'ya yaptırım tepkisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.