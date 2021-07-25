Rus askerî römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ''Captain Guryev'' isimli askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki ''Dur Yolcu'' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen askerî römorkör, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Askerî römorköre güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.