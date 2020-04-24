İslam’ın beş şartından birisi olan Ramazan orucunu tutmak isteyen Müslümanlar, orucu bozan durumları Ramazan ayında yeniden gündeme getirilerek araştırmaya başladı. Orucu bozacak unsurlar içerisinde merak edilen konulardan biri de makyaj konusu oldu. Özellikle kadınlarda yoğunlukla dikkat edilen günlük bakımlarının orucu etkileyip etkilemediğini merak eden kadınlar, makyaj konusunun oruç üzerindeki etkisini araştırmaya devam ediyor. Peki, ruj sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozan durumlar arasında mı? Parfüm kullanmak oruca zarar verir mi? İşte merak edilen konular hakkındaki tüm detaylar.

Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar tutacakları oruçlara zarar gelmemesi adına orucu bozan durumları araştırıyor. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Peki, bu durumlar arasında makyaj yapmak var mı? Diyanet’in “ruj sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozan durumlar arasında mı?” sorularına verdiği yanıtı derledik:

Makyaj yapmak / Ruj sürmek orucu bozar mı?

Krem sürmek, makyaj yapmak ya da yaptırmakla oruç bozulmaz. Ağız dışındaki bölgelere uygulanan hiçbir makyajla oruç bozulmaz. Yalnız dudağa sürülen ruj, yalanarak ağızdan içeri girip özellikle tadı mideye ulaşırsa oruç o zaman bozulur.

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan ayrıca 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Müminler için mübarek olarak kabul edilen Ramazan ayının girmesine kısa bir zaman kala orucunu en sağlıklı bir şekilde tutmak isteyen Müslümanlar orucu bozan durumlardan uzak durmak ve zarar vermemek adına hassas davranmaktadır. 24 Nisan 2020 tarihi gecesi itibari ile sahura kalkarak ilk günü tutulacak orucun sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gündelik bakımlarına özen gösteren kadınların ya da kişilerin merak ettiği soruların başında makyaj, kremle yapılan bakım, deodorant gibi ürünlerin kullanılması ile oruca zarar verilip verilmemesidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklara göre oruç tutanların deodorant, parfüm ve kolonya kullanımları bunları koklamaları caizdir. Ayrıca bunların yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmayan unsurlar arasında olduğu bildirilmektedir. Üzerinize koku olarak bunlardan herhangi birisi sürdükten sonra, onların etkisi devam ederken namaz kılmanızda da bir sakınca bulunmamaktadır. Aynı şekilde krem sürmek, makyaj yapmak ya da yaptırmakla ruj sürmek orucu bozmaz.