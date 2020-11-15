Ruby çikolata bu akşam Türkiye'nin gündeminde. MasterChef Türkiye finalinde yapılan ruby çikolatası ile ilgili detayları bir araya getirdik!



Ruby Çikolata Neden Pembe? Diğer Çikolatalardan Farkı Nedir?

Alışılan çikolata rengi kahverengi tonlarındadır.

Ruby çikolatanın kendine has olan renginde ise özel kakao çekirdekleri etkilidir.

Bu çikolatanın kırmızı ve pembe rengi alması için herhangi bir katkı maddesi eklenmemektedir.

Ruby çikolatanın da elde edilmesi için kakao çekirdekleri kullanılır.

Kullanılan kakao çekirdeklerinde yer alan pigmentler, doğrudan çikolatanın da pembe tonlarında olmasını sağlıyor.

Ruby çikolatanın elde edilmesi için özel ruby kakao çekirdeklerinden faydalanılır.

Yakut rengindeki kakao çekirdekleri Brezilya, Fildişi Ekvador kıyılarında özel olarak yetiştirilmektedir.

Bu kakao çekirdekleri işlenerek diğer çikolatalardan farklı renge sahip olan pembe çikolata elde edilir.

Tadı ve rengi ile klasik çikolatalardan daha farklı bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.

Gıda alanında gündemde olan tartışmalar bu çikolatanın işlenmiş olduğu yönünde olsa da; ruby çikolatanın hazırlanması için kakao çekirdeklerinin fermente edilmesi gerektiğini söyleyenler de vardır.

Bazı firmalar ise ruby çikolatanın pazarlama hilesi olduğunu belirtmektedir.

Ruby çikolata tıpkı diğer çikolatalar gibi midir bilinmez ama en iyisi tadına bakıp en doğru kararı vermek olacak diye düşünüyoruz.