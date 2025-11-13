Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem RTÜK Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete'de

        RTÜK Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete'de

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyelikleri seçimine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 00:35 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:46
        RTÜK Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete'de
        RTÜK Üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için TBMM Genel Kurulu'nun 12 Kasım 2025 tarihli 16’ncı birleşimde yapılan seçim sonucu Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #Resmi Gazete
        #haberler
        #rtük
