Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Medya RTÜK Başkanı Şahin: Medya, bireysel algıları yönlendiren güçlü bir mekanizma

        RTÜK Başkanı Şahin: Medya, bireysel algıları yönlendiren güçlü bir mekanizma

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Medya artık yalnızca bilgi aktaran ve bu bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayan bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK Başkanı Şahin: Medya, bireysel algıları yönlendiren güçlü bir mekanizma
        ABONE OL
        ABONE OL

        RTÜK öncülüğünde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi', Ankara'daki bir otelde başladı. Zirvenin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yağcı ve davetliler katıldı.

        Medya sektörünün güncel dinamiklerini akademik, kamusal ve sektörel bakış açısıyla değerlendirmeyi hedefleyen zirve, 2 gün sürecek ve medyanın toplumsal dönüşümdeki rolünü çok boyutlu olarak tartışmaya açacak.

        "GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM DEMEKTİR"

        RTÜK Başkanı Şahin, konuşmasında, 'Güçlü medya ve bilinçli toplum' ifadesinin sadece bir hedef olmadığını aynı zamanda herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Medya artık yalnızca bilgi aktaran ve bu bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayan bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır" dedi.

        Ardından, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Şahin, bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için çalıştay düzenlediklerini ifade ederek, "Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Ailenin karşı karşıya olduğu tehditleri medyadaki içerikler üzerinden de analiz etmek ve önleyici adım atmak hepimizin görevidir. Bugünkü zirvemiz işte tam da bu ihtiyaca binaen yapılmak istenmiştir. Gündüz kuşağı programlarından, haber bültenlerinden, dijital içeriklerden reklam yayınlarına kadar pek çok başlıkta büyütülecek çalıştay, medyanın toplumsal etkilerinin daha derinlemesine ele almamıza imkan tanıyacaktır" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa