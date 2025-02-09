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        Haberler Gündem RTÜK Başkanı Şahin'den haber bültenleri için yapılan uyarıyla ilgili açıklama

        RTÜK Başkanı Şahin'den haber bültenleri için yapılan uyarıyla ilgili açıklama

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:05 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:05
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        RTÜK Başkanı Şahin'den "şiddet ve tarafsızlık" uyarısı
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        RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaşımında, önceki gün yaptıkları haber bültenlerinde "şiddet ve tarafsızlık" uyarılarının "basına sansür" olarak algılandığına işaret ederek, "RTÜK olarak, dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayınladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar." değerlendirmesini yaptı.

        Anayasanın, basın hürriyetini güvence altına aldığını ancak sonsuz bir hürriyet vermediğini vurgulayan Şahin, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yayıncı kuruluşların uyması gereken kuralların ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların net bir şekilde anlatıldığının altını çizdi.

        Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonra da bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."

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