Donald Trump-Vladimir Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zaman içinde içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı, görüşmenin 15 Ağustos Cuma günü Alaska'da gerçekleşeceğini bildirdi.

ABD Başkanı, görüşme için bazı güvenlik düzenlemeleri yapılması gerektiğini ifade etti.

Trump, Rusya ile olası bir anlaşma kapsamında Rusya'nın elinde bulunan bazı toprakları geri alabileceklerini işaret etti.

ABD Başkanı "Ukrayna meselesi çok yakında çözülebilir." diye konuştu.

ABD BASININDAN İDDİA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Ukrayna'nın kendilerine verilmesi karşılığında ateşkesi kabul edeceği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için müzakereler yürüten ABD Başkanı Donald Trump yönetimine öneri sundu.

Putin, ateşkesi kabul etmek için Ukrayna'nın Rusya’nın taleplerinin küresel ölçekte tanınması ve Kiev’in ciddi toprak tavizleri vermesini talep etti.

Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesini içeren öneri, Putin tarafından çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a sunuldu.

Putin aynı zamanda Witkoff’a Ukrayna’nın doğudaki Donetsk bölgesinin tamamından birliklerini çekmesi halinde tam ateşkesi kabul edeceğini iletti. Trump yönetimi öneri hakkında Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri bilgilendirirken, öneri Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı. RUSYA'DA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni bölgesel güvenlik gündemiyle topladı. REKLAM Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Putin, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bugün bölgesel gündemin bazı konularını, bölgesel politikaları, elbette öncelikle güvenliğin sağlanmasını ve sorunların çözümünü ele alacağız." ifadelerini kullandı. Vladimir Putin, toplantıda, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un rapor vermesini istedi.