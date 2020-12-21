Erken doğan ya da bin 500 gramın altında doğan bebeklerde görülen 'Prematüre Retinopatisi' kısaca bilinen adıyla ROP hastalığı, bebeklerde kalıcı körlüğe sebebiyet veren ciddi bir rahatsızlık. Bebekler, hastanelerin özel ROP merkezlerinde, özel geliştirilmiş cihazlar ile muayene ediliyor ve gözlem altında tutularak tedavileri gerçekleştiriliyor. Hastalığa ilk 24-72 saat içerisinde müdahale edilmesi gerekirken, ailelerin pandemi ve kısıtlamalar doğrultusunda bu muayenelere gitmedikleri ve ROP kontrolü yaptırmadıkları doktorlar tarafından gözlemlendi.

ROP TEDAVİSİNİN ERTELEME LÜKSÜ YOK

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre; ROP tanı ve tedavi merkezleri, bu hastalığın önemi sebebiyle 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Fakat bazı ailelerin randevu verilmesine rağmen pandemi döneminde randevularına gelmedikleri ve takiplerini aksattıkları görüldü. Doç. Dr. Nihat Sayın, ömür boyu körlük ile sonuçlanan bu hastalığın tedavisi için, ebeveynlerin her ne olursa olsun muayeneye gelmeleri adına çağrıda bulundu.

"BU HASTALIĞIN TEDAVİSİ ERKEN TANI İLE MEVCUT OLUYOR"

Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nihat Sayın, "ROP hastalığı olarak bilinen Prematüre Retinopatisi, erken doğan bebeklerde gördüğümüz bir retina hastalığı. Zamanında tedavisi yapılmazsa körlükle sonuçlanan ciddi bir halk sağlığı sorunu. 32 haftadan önce ya da bin 500 gramın altında doğan bebeklerde riskin artmasına rağmen, biz 35 haftadan önce doğan bebeklerin dört hafta sonrasında muhakkak uzman bir göz doktoru tarafından muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Bu hastalığın tedavisi var ama erken tanı konulursa mümkün oluyor. Özellikle pandemi döneminde, anne ve babaların çocuklarını ROP muayenesine getirmediklerini gördük. O yüzden özellikle ebeveynlere şunu söylemek istiyoruz: Pandemi döneminde hastaneler kapandı gibi haberler çıkıyor. ROP merkezleri hastanelerde her zaman açık. Sokağa çıkma yasağı olsun, anne baba Kovid-19 olsun, karantinada da olsa ya da bebek KOVİD-19 bile olsa bunların hiçbiri ROP muayenesine engel değil. Çünkü bu hastalık geri dönüşümsüz körlük yapan ciddi bir rahatsızlık. O yüzden doktorlarının dediği tarihte bebeklerin muayeneye getirilmesi lazım. Çünkü tanı konulduğunda bebeğin 24 saat, en geç 72 saat içerisinde tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.

“BİZ AMBULANS İLE GETİRİYORUZ”

Anne ve babaların pandemi süresinde de kontrolleri aksatmaması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Sayın, "Anne Kovid-19 olmuş, baba Kovid-19 olmuş çocuğumuzu getiremedik diyorlar. Biz ambulans ile getirtiyoruz. Mutlaka bize haber vermeleri gerekiyor. Bir de şu konuya değinmek istiyorum: Hastanemiz için pandemi hastanesi oldu ya da hastane kapalı diyor anne ve babalar. Bunlar yanlış, ROP merkezi olan bir hastanede bu merkez daima açık olur. Lütfen anne ve babalar çocuklarını zamanında getirsinler, pandemiyi göz ardı etsinler. Çünkü bu hastalık, körlükle sonuçlanıyor" ifadelerini kullandı.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA ÇOK DAHA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAYABİLİRLER"

ROP hastası olan bebeğin annesi Yağmur Gündoğdu, hastalığın tedavi sürecine ilişkin; "Çocuğum kilosunun düşük olması nedeniyle yoğun bakımda kaldı bir ay kadar. ROP hastalığı çıktı ve şu an onunla ilgileniyoruz. Şöyle söyleyeyim pandemi sürecinde sıkıntı yaşıyoruz ama pandemi dahi olsa çocuklarını getirmeyen aileler varsa getirsinler. Pandemiyi umursamasınlar çünkü ilerleyen zamanlarda çok daha büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Sağ olsun Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesindeki doktor arkadaşlar, pandemiye rağmen çok iyi ilgileniyorlar. Umarım çocuğum bir an önce iyileşir” diye konuştu.