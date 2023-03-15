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Ronaldo'nun talihsiz gecesi

Al-Nassr forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Kral Kupası'nda forma giydiği maçta gol atamadı. Etkisiz bir oyun sergileyen Ronaldo sarı kart görmesinin ardından da oyundan alındı

Giriş: 15.03.2023 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
Ronaldo'nun talihsiz gecesi
Reuters

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'ı Salı günü Kral Kupası'nda Abha'yı 3-1 yendi ancak gol atamayan Portekizli forvet için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi, sarı kart gördü ve oyundan alındı.

Ronaldo üst üste üçüncü maçında gol atamadı ve Al-Nassr stadyumundaki gol perdesini açamadı.
Ocak ayında Al-Nassr'a yaklaşık 200 milyon Euro tutarında bir ücret karşılığında iki buçuk yıllık bir sözleşme ile taşınan dünya yıldızı, art arda 10 gole katkıda bulundu ve sekiz gol, iki asist yaptı.

Salı günkü çeyrek finalde 2-0 öne geçen Al-Nassr'da Ronaldo kontra atak yapma fırsatı buldu ama Letonyalı hakem Andris Treimanis ilk yarıyı bitirdi. Ronaldo öfkeyle topu kaptı ve ardından vurarak uzaklaştırdı, bu da hakemin sarı kart göstermesine neden oldu.

Al-Nassr, ikinci yarıda üçüncü golü atarken, Ronaldo 87. dakikada yerini sakatlıktan dönen ve ligin en çok gol atan oyuncusu Anderson Talisca'ya bıraktı.

Ronaldo, geçen Perşembe günü rakipleri Al-Ittihad'a 1-0 mağlup olduktan sonra tünele çıkmadan önce taraftara tepki gösterip su şişelerini tekmelemişti.

Al-Nassr teknik direktörü Rudi Garcia, maçın ardından "Ronaldo'nun varlığı, rakip takımları ona karşı hayatlarının oyununu oynamaya teşvik ediyor" dedi.

Ronaldo'nun ünlü gol sevinci Al-Nassr Stadyumu'nda henüz görülmedi.

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