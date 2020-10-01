Lionel Messi - Cristiano Ronaldo yeniden karşı karşıya geliyor! Yıllarca Barcelona ve Real Madrid formaları altında süren rekabet, Portekizli yıldızın Juventus'a transferiyle bir süre durmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleşirken Ronaldo'nun takımı Juventus ile Messi'nin bir sezon daha kalmaya karar verdiği Barcelona aynı gruba düştü!

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.