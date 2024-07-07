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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ronald Koeman: Şanslıydık - Futbol Haberleri

        Ronald Koeman: Şanslıydık

        EURO 2024 çeyrek finalinde milli takımımızı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Hollanda Milli Takımının teknik direktörü Ronald Koeman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şanslıydık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 01:06 Güncelleme: 07.07.2024 - 01:06
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        "Şanslıydık"
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Hollanda milli takımının teknik direktörü Ronald Koeman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ YARI İYİ BAŞLADIK"

        Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Koeman, "Türkiye'ye karşı geri dönmek zor. Çok sağlam oynuyorlar, sıkı oynuyorlar. İkinci yarı iyi başladık. Memphis Depay maçın başında da önemli pozisyon bulmuştu. 20-25 dakika sonra Türkiye oyunun kontrolünü aldı, golü attılar ve daha da iyi oynadılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında çok baskılı, etkili, kreatif oynadık. Pozisyonlar bulduk ve 2-1 kazandık." dedi.

        "ŞANSLIYDIK"

        Son dakikalarda şanslı olduklarını ifade eden Koeman, "Harika bir performans gösterdi Türk Milli Takımı. Tutkulu oynadılar. Sadece tutku değil, top ayaklarındayken kaliteliler. Savunma sistemiyle oynadılar ama 2-3 kişiyle hücuma çıktıklarında bizi çok zorladılar. 2-2'yi de bulabilirlerdi son 5 dakika içinde. İyi savunma yapmak zorunda kaldık. Son 5 dakikada şanslıydık. Kazanmak güzeldir. Bu da bu maçı bizim için özel kılıyor. Şans olmazsa kazanamazsınız. Son 5 dakika için böyle." ifadelerini kullandı.

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