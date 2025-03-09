Romeo ve Juliet AKM sahnesinde

DANS ADRENALİN

İstanbul Devlet Opera ve Balesi-Modern Dans Topluluğu İstanbul, 3 parçadan oluşan “Dans Adrenalin” etkinliğiyle AKM’de sanatseverlerle buluşuyor.

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Programda; Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in doğayla bütünleşmeyi anlattığı “Seni Görüyorum” çalışması, MDTistanbul sanatçılarından Alper Marangoz’un “Koz” adlı çalışması ve Koreograf İhsan Bahir Rüstem’in “Anikka” çalışması yer alıyor. “Seni Görüyorum”un müzik ve ses tasarımını Jiho Jang’ın, diğer parçaların ise Onur Seçki’nin yaptığı programda; Ahmet S. Şahin, Ozan Akgün, Mert Aksu, Evrim Akyay, Tufan Elitaş, Ferhat Güneş, Emre Olcay, Ahmet Şahin, Bianca Cerioni, Miray Bacı, Anna V. Zesakes, Bersu Naz Say Anar, Gökçe Aksu, Demet Aksular, Berk Can Ceylan, Chiara Giorda, Taner Güngör, Tuğçe Göncü, İsmet Köroğlu, Kamola Rashidova, Canberk Yıldız, Anna V. Zesakes, Buse Ercan, Beril Şenöz ve Nil Batırbaygil dansçı olarak yer alıyor.

Dans Adrenalin-İstanbul Devlet Opera ve Balesi-Modern Dans Topluluğu İstanbul; 11 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

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TEDAVÜYYEÜ’L MÜSIKİYE (MÜZİKLE TEDAVİ)

Müzikal; 1800'lü yılların sonunda, Meclis-i Mebusan Baş Kâtibi Münib beyin güzeller güzeli kızı Dilfiruz ile Manifaturacı Zihni beyin yakışıklı oğlu Tuğşad birbirlerine olan aşkını konu alıyor. Kızın ailesi evlenmelerine karşı çıkınca, genç aşıklar üzüntüden yataklara düşer. Dönemin ünlü doktorları onları iyileştirmek için müzikle tedavi dışında bir yol olmadığını söylerler. Olaylar birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği bir komedi olarak gelişir. Müzikalde; Devlet Tiyatroları oyuncularının yanında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sevilen isimleri de hem solist hem oyuncu olarak yer alıyor. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sahnelenecek müzikalde Tıp dünyasının ünlü isimleri Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Hilal Mocan ve Doç. Dr. Murat Mutuş kendi mesleklerini canlandırıyor. Nihat Gönül’ün yazdığı oyunun, tiyatro yönetmenliğini Vehbi Akıntürk üstlenirken, genel sanat yönetmeni koltuğunda Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı oturuyor. Zeynep Sönmez, Hüseyin Cem Durak, Ahmet Onğulu, Atakan Akdaş, Aylin Şengün Taşçı, Bekir Ünlüataer, Burak Çevik, Eda Karaytuğ, Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Hilal Mocan, İrem Şamlı, Melis Aslan, Murat Irkılata, Doç. Dr. Murat Mutuş, Münip Utandı, Nalan Höke, Şennur Dinleyen, Uğur Kaya, Umut Akyürek ve Vehbi Akıntürk ise oyuncu olarak yer alıyor.

Tedavüyyeü’l Müsıkiye (Müzikle Tedavi)-Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü-Devlet Tiyatroları; 12 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM SÜT KARDEŞLER İlk olarak Türk Tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla AKM’de sahnelenecek olan “Süt Kardeşler” isimli müzikli oyun sanatseverlerle ile buluşacak. Kostümleri ve dekoruyla seyirciyi 1950’li yıllara götüren oyun, danslarıyla da keyifli dakikalar yaşatacak. Kahkahanın eksik olmayacağı, 7’den 70’e herkesi güldürecek, aynı zamanda sinirini bozacak, “asabi-komedi” diye nitelendirilen oyunda; Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Nejat Uygur, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Manolya Sülün Denizkuşu, Ekin Gezer ve Sefa Alper Öztürk rol alıyor. Süt Kardeşler; 13 Mart 20.30’dan AKM Tiyatro Salonu’nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-AYŞEGÜL SARICA ANISINA İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’nin 14 Mart’taki repertuvarında iki büyük besteci, J. Brahms ve R. Schumann’ın eserleri yer alıyor. 2023 tarihinde kaybettiğimiz devlet sanatçısı ünlü piyanist Ayşegül Sarıca anısına düzenlenecek olan konserde, ilk olarak Brahms’ın yirmi beş yaşın tüm idealizmi ve enerjisi ile bestelediği Birinci Piyano Konçertosu, solist Emre Şen tarafından icra edilecek. Japon asıllı Amerikalı şef Toshiyuki Shimada tarafından yönetilecek konserde, R. Schumann’ın ilkbaharın coşkusunu yansıtan Birinci Senfonisi ise bahar esintileri yaşatacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 14 Mart 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM GERDANİYE KÖÇEKLER VE ŞİRİN PANCAROĞLU İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu kurucusu merhum Necdet Yaşar ve geçen sene kaybettiğimiz Serhanende Nurettin Çelik'in birlikte oluşturdukları gerdaniye köçekçeleri dinleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ve İzmir Klasik Türk Müziği Korosu ud sanatçısı Bülent Okan'ın da katılacağı konserin sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın üstleniyor. Gerdaniye Köçekler ve Şirin Pancaroğlu-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 14 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

ROMEO VE JULIET William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri olan Sergey Prokofyev’in aynı adlı bale eseri; klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip. Bu başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak seyirciyi büyülemeye devam ediyor. Birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanı olarak bilinen Romeo ve Juliet’in trajik hikȃyesi, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölenle sahneye taşınıyor. Klasik bale sanatında hikȃye anlatımının en başarılı örneklerinden biri olarak değerlendirilen ve dünya çapında sayısız kez sahnelenen eser, aşk, tutku, nefret ve fedakȃrlık gibi insan doğasının en güçlü duygularını zarif bir estetik içinde harmanlıyor. Klasik balenin teknik incelikleriyle birleşen dramatik anlatım, izleyenleri büyüleyen bir hikȃye deneyimi sunuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan ve yıllardır heyecanla beklenen Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircinin beğenisine sunuluyor. Romeo ve Juliet-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 15 Mart 20.30’da (Prömiyer) Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM KADİFE TAVŞAN Dünyanın en çok okunan çocuk kitaplarından biri olan Margery Williams’ın klasik eseri Kadife Tavşan, Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ve Alper Kul’un yönetmenliğinde tiyatro sahnesinde hayat buluyor. Aslı Tandoğan’ın Kadife Tavşan’ı, Yosi Mizrahi’nin Fırtına’yı canlandırdığı ve Ali’ye Mehmet Aybars Kaya ile Uzay Karaca’nın hayat verdiği bu büyüleyici eser, BKM yapımcılığında izleyicileri masalsı bir dünyaya davet ediyor.

Sevginin gücünü ve hayal dünyasının büyüsünü sahneye taşıyan bu masal, Ali’nin Kadife Tavşan ile yaşadığı unutulmaz maceralar, müzikler, danslar ve etkileyici sahne tasarımıyla hayat buluyor. Hayal gücünü ve sadakati kutlayan bu tiyatro şöleni, sahnede canlanan oyuncaklar ve göz kamaştıran görsellerle izleyicileri büyülüyor. Kadife Tavşan; 15 Mart 14.00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ-KAPODOKYA Zengin müzik repertuvarı ve sıcak atmosferiyle Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Cumartesi sabahlarına keyif katıyor. Solist olarak elde ettiği 30 yıllık başarılı kariyerin yanı sıra son yıllarda yaptığı bestecilik çalışmalarıyla pek çok uluslararası ödül kazanan Halit Turgay ortaya çıkardığı özgün, sıra dışı eserler ve onu etkileyen bestecilerden oluşan programıyla, genç yorumcular C. Rüzgar Turgay (keman) ve Özgür Deniz Akalın (piyano) ile İstanbullu sanatseverler ile AKM’de buluşacak. Bu konserde Scherzo yayınevi tarafından henüz yeni yayımlanan eserlerinden birisi olan Kapadokya’nın da Türkiye’de ilk seslendirilişi yapılacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Kapodokya;15 Mart 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de. VIVA VERDI İstanbul Devlet Opera ve Balesi; opera tarihine damgasını vurmuş olan dehalardan Giuseppe Verdi'nin en önemli eserlerinden seçilmiş özel bir konser repertuvarıyla sanatseverlerle buluşuyor. 16 Mart 2025 Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek "Viva Verdi" konseri ile sanatseverler, bestecinin müziğindeki tutkunun, trajedinin ve insani duyguların derinliğini hissetmenin yanı sıra, Verdi’nin eserlerinde öne çıkan adalet, özgürlük, aşk ve insan ruhunun direnişi gibi evrensel temalarının da sesini ölümsüz notalarla duyacak. Viva Verdi-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 16 Mart 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM RICHARD Okan Bayülgen’in W. Shakespeare’in ölümsüz eseri III. Richard oyunundan uyarladığı “Richard”, yeni sezonda tekrar İngilizce üst yazıyla Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. 2023-2024 sezonunun en çok izlenen oyunlarından biri olan “Richard”, Kabare Dada ve Net Sanat tarafından hayata geçirildi. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Prodüksiyonu ve Yılın Dramaturgu (Dilek Tekintaş), 10. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde ise Yılın Oyuncusu (Okan Bayülgen), En İyi Koreografi (Dicle Doğan) ve Yılın Prodüktörü (Cemalettin Kömürcü) ödüllerine layık görüldü. Bugüne kadar 60 oyunda yaklaşık 110.000 seyirciye ulaşan ve kapalı gişe oynayan oyunda Okan Bayülgen’e, birbirinden değerli oyuncular ve canlı müzik performansıyla seyircinin beğenisini kazanan müzisyenler eşlik ediyor.

Richard; 16 Mart saat 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM USTALARA SAYGI “ZEKAİ DEDE, ŞEMSEDDİN ZİYA BEY, HAFIZ YUSUF EFENDİ” Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun “Ustalara Saygı” başlığıyla hazırladığı konserde, Klasik Türk Müziği’nin büyük bestekârı Zekâi Dede, 200’üncü doğum yıldönümü vesilesiyle anılmaya devam ediyor. Konserde, her zamankinden farklı olarak iki şef sahne alacak. Konserin, Zekâi Dede’nin Hisarbuselik takımının ve aynı makamdan şarkıların icra edileceği ilk bölümünü, koroda önceki yıllarda şef yardımcısı görevinde bulunan ve bu konserle birlikte emeklilik hayatına uğurlanacak olan Birol Yayla yönetecek. Sololar bölümünde önce koronun altı saz sanatçısı Salih Bilgin, Taner Sayacıoğlu, Yağmur Bilgin, Hüseyin Özkılıç, Can Gülbal ve Gökhan Filizman, klasik saz eserlerinden örnekler sunacak. Ezgi Köker Aldemir ise Klasik Türk Müziği’nin şarkı repertuvarından örneklerle müzikseverlerin huzuruna çıkacak. Konserin, 100’üncü ölüm yıldönümleri vesilesiyle Şemseddin Ziya Bey ile Hâfız Yusuf Efendi’nin Hicaz makamındaki eserlerinin seslendirileceği son bölümünü ise şef Mehmet Güntekin yönetecek. Ustalara Saygı “Zekai Dede, Şemseddin Ziya Bey, Hafız Yusuf Efendi”- Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 16 Mart 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM ÇÖP CANAVARI İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan, Cengiz Özek’in yazıp yönettiği çocuk oyunu Çöp Canavarı eğlendirirken eğitiyor. Boğazın mavi sularında balık akını başlamasıyla, Hacivat dostu Karagöz’e balığa çıkmayı teklif eder. Tek derdi evinde bahar temizliği yapmak olan Karagöz, Hacivat’ı başından savarak temizliğe girişir. Karagöz’ün temizlikten anladığı: tüm çöplerini kapısının önündeki denize fırlatmaktır. Elbette bu davranışı denizde yaşayan canlıları mutsuz eder. Ama içlerinde biri hem mutsuz hem öfkelidir: Denizlerin temizlik görevlisi Çöpçü Balığı… İnsanların düşüncesizce denize attığı çöpleri yemekten artık bir canavara dönüşen balık, kocaman öfkesiyle denizin üstüne çıkarak Karagöz’ün karşısına dikilir.

Çöp Canavarı-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 16 Mart 11.00 ve 13.00’te AKM Tiyatro Salonu Fuaye’de. REKLAM M.FATİH ÇITLAK’IN ANLATIMIYLA ASİTANE MEŞKLERİ Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu ile meşk geleneği izleyicilerin istifadesine sunuluyor. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün yaptığı Asitane Meşkleri konserinde, Dr. Coşkun Yılmaz da konuk olarak yer alıyor. Tarih boyunca saraylarda, görkemli konaklarda, camilerde ve tekkelerde uygulanmış ve mekâna, üsluba göre farklı tarzları beraberinde getiren Türk musikisinde meşk usulü, 16 Mart akşamında sanatseverleri maneviyat dolu bir yolculuğa çıkaracak. M.Fatih Çıtlak’ın Anlatımıyla Asitane Meşkleri-İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu; 16 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası-Pop Art’ın İkonu; 4 0cak- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Müzik Platformu’nda. REKLAM PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.

Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül 2024- 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Galeri’de. FRİDA KAHLO’NUN GÜNLÜKLERİ Frida Kahlo’nun Günlükleri Sergisi, sanatçının kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve Frida Kahlo’nun yaşamına, içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış sunan eşsiz bir deneyim sunuyor. Sergi, Kahlo’nun acıları, tutkuları ve yaşamı ile harmanlanmış düşüncelerini keşfetmeye olanak tanıyor. Frida Kahlo’nun Günlükleri; 23 Ocak- 23 Mart 2025 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da