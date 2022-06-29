Romelu Lukaku, Inter'e geri döndü

Inter, Chelsea'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku'yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalyan kulübü, Lukaku'nun yıllık ücretinin tamamını karşılayacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Daha önceki iki sezonluk Inter macerasında 98 resmi maça çıkıp 66 gol atan Lukaku bu kulüpte şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

113 milyon euro'luk rekor bedelle Chelsea'nin yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 42 maçta 13 gol atsa da beklentilerin altında kaldı.