Romatizma, bir romatizmal hastalıklar bütünüdür. Tek olarak bir hastalık değildir. 100 den fazla romatizma ile ilgili hastalık mevcuttur. Eklem, kemik, doku, kas ve sinir köklerini etkileyen çeşitliliğe sahiptir. Romatizma belirtileri genelde eklem ve kaslarda oluşan ağrılar ile ortaya çıkmaktadır. Bu durum iltihaplı olması ya da hastalığın derecesine bağlı olarak şiddetli olmasına etki sağlayabilmektedir.

Romatizma,iltihaplı ve iltihapsız romatizma olarak iki grupta oluşur. İltihaplı romatizmalar daha uzun süren ve ağrı ve şikayeti fazla olanlardır. İltihapsız romatizmalar ise; daha kısa süreli ve tedavi açısından daha kolay geçmesi sağlananlardır.

Romatizma belirtileri;

Eklemlerde ortaya çıkan ağrılar

Kaslarda oluşan ağrılar

Eklemlerin kilitlenmesi

Eklemlerde hareket kaybı

Kaslarda kramp, kasılma ve tutulma

Eklem ve kasların hareket sınırı oluşturması

Eklemlerde ve kaslarda iltihaplanma olması

En çok görülen romatizma hastalıkları ise; romatoit artrit, fibromiyalji, Osteoartrit, Lupus (Sistemik Lupus Eritematoz),Ankilozan Spondilit gibi hastalıklardır. Bu hastalıkların yanında daha birçok romatizma hastalığı da bulunmaktadır. Bunlar;

Avasküler nekroz (Osteonekroza),

Bursit ve diğer yumuşak doku hastalıkları,

Karpal tünel sendromu,

Gut hastalığı,

Dejeneratif eklem hastalığı,

Dermatomiyozit Ehlers-Danlossendromu,

Crohn hastalığı,

Feltysendromu,

Fibromyositis,

Enfeksiyözartrit,

İnflamatuar bağırsak hastalığı,

Eozinofilimiyaljisendromu,

Çocuklarda görülen dermatomiyozit,

İdiopatik artrit,

Lyme hastalığı,

Marfansendromu,

Osteogenesis,

İmperfekta,

Osteonekroz,

Osteoporoz,

Paget hastalığı,

Poliartirit,

Polimiyozit,

Psoriatik Artrit,

Raynaud Reiter (Reaktif Artrit),

Huzursuz bacak sendromu,

Sarkoidoz Sjögren Sendromu

Vaskülittir.

Romatizma Tedavisi

Romatizma tedavisi; hastalığın ilerleme ve nasıl bir romatizma hastalığı ile olan bağlantısına göre tedavi edilmektedir. Romatizma hastalıklarında dinlenme, egzersiz yapma ve düzenli bir yaşama önemlidir. Vücudun aşırı yorulmaması ve kilonun fazla olmaması da etken olmaktadır. Bazı hastalıkların ilaç tedavisi ile iyileştirilmesi sağlanmaktadır.