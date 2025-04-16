Roma'da yeniden Montella sesleri!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörlük koltuğu için eski futbolcusu Vincenzo Montella'yı düşünüyor.

İtalyan ekibinde öne çıkan adaylardan biri olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da öne çıkıyor.

YARDIMCISI TAKİP ETTİ

İtalyan basınından Roma - Montella ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Montella'nın yardımcısı Daniele Russo, Roma'nın Juventus ve Lazio ile oynadığı maçları Olimpico'da canlı takip etti.

Russo'nun bu hamlesinin nedeninin ise henüz bilinmediği yazıldı.

Roma'da Montella dışında adı geçen diğer adaylar ise; Stefano Pioli, Maximiliano Allegri, Maurizio Sarri.