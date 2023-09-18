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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 7 - Empoli: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 7 - Empoli: 0 MAÇ SONUCU

        Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Jose Mourinho'nun öğrencileri 7-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.09.2023 - 00:09 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:09
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        Roma 7 bitirdi!
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        İlk yarıyı 2. dakikada Dybala'nın penaltısı, 8. dakikada Renato Sanches ve 35. dakikada Grassi'nin kendi kalesine attığı gollerle üç farklı önde bitiren Roma, ikinci yarıda farka gitti.

        55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dybala2nın yanı sıra 80'de Cristante, 82'de Romelu Lukaku ve 86'da Gianluca Mancini'nin golleriyle skoru 7-0'a getiren Roma görkemli bir galibiyete imza attı.

        Bu sonuçla Roma ligdeki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi, Empoli ise henüz puanla tanışamadı.

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