Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Charlie Watts'ın çalıştığı iletişim ajansından yapılan açıklamada, "Çok sevdiğimiz Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da ailesinin yanında huzurlu bir şekilde gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı.

Charlie Watts

Açıklamada Watts'ın neslinin en büyük davulcularından biri olduğu aktarıldı. Bu süreçte ailesinin ve diğer grup üyelerinin özel hayatlarının mahremiyetlerine saygı duyulması talep edildi.

Rolling Stones birkaç hafta önce yaptığı duyuruda Watts'ın bir ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği için ABD turnesine katılamayacağını belirtmişti.

Haziran ayında 80. yaş gününü kutlayan müzisyen, 1963'ten beri rock grubunun üyesiydi.

Watts, 2004 yılında gırtlak kanseri tedavisi görmüştü.