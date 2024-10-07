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        Haberler Gündem Güncel Rojin kaçırıldı mı? 10'uncu güne giren arama çalışmalarında son durum | Son dakika haberleri

        Rojin kaçırıldı mı? 10'uncu güne giren arama çalışmalarında son durum

        Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 10'uncu günde de devam ediyor. Van Gölü'nde taramalı sonar, su altı görüntüleme ve su üstü radar cihazlarının kullanıldığı aramalarda, dalgıçlar da zaman zaman dalış yapıyor. Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araçta inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:22
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        • 1

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

        • 2

          Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

        • 3

          Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

        • 4

          Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

        • 5

          Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

        • 6

          Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor.

        • 7

          Arama çalışmalarında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor.

          Jandarma, sahil güvenlik, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan dalgıçlar da zaman zaman göle dalış yaparak aramalara destek veriyor.

        • 8

          Bugün arama çalışmalarında 10'uncu güne girildi. Ancak şu ana kadar Rojin’e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

          Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araçta inceleme yaptı.

          Dün İskele sahilinde arama yapan ekipler, bugün tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında kalan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        • 9

          Rojin'in ailesi de umutlu bekleyişini sürdürüyor.

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