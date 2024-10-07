Rojin kaçırıldı mı? 10'uncu güne giren arama çalışmalarında son durum

Bugün arama çalışmalarında 10'uncu güne girildi. Ancak şu ana kadar Rojin’e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Rojin'in kaçırılma ihtimaline karşı da ekipler olayın yaşandığı ilk günden itibaren Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla araçta inceleme yaptı.

Dün İskele sahilinde arama yapan ekipler, bugün tekrar Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasında kalan bölgede çalışmalarını sürdürüyor.