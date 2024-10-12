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        Haberler Bilgi Yaşam Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, öldü mü, yaşıyor mu, son durum nedir? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir, kaç yaşında?

        Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, öldü mü, yaşıyor mu? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir?

        Van'da yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Arkadaşlarına sahilde çakıl taşı toplayacağını söylediği biliniyor. Aradan geçen zamanın ardından Rojin'in izine rastlanmadı. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, öldü mü, yaşıyor mu? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:06
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        • 1

          Rojin Kabaiş’in bulunup bulunmadığı merak ediliyor. En son başaörtüsü bulunan Rojin’in son görüntüsü yurttan olmuştu. Başörtüsü incelenmek üzere, olay yeri inceleme ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekipler, arama çalışmalarının 15’inci gününde hem gölde hem karada yoğun bir çalışma yürütüyor. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu, nerede, öldü mü, yaşıyor mu? Kayıp Rojin Kabaiş kimdir?

        • 2

          ROJİN KABAİŞ KİM, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

          21 Yaşındaki Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi

        • 3

          ROJİN KABAİŞ NEREDE?

          27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

          Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan da destek veriyor. Arama çalışmalarında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, polis ve AFAD üyelerinden oluşan dalgıç ekipler de zaman zaman göle dalış yapıp, aramalara destek veriyor.

        • 4

          Arama çalışmaları, Rojin'e ait başörtüsünün dün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırdı. Başörtüsü incelenmek üzere, olay yeri inceleme ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekipler, arama çalışmalarının 15’inci gününde hem gölde hem karada yoğun bir çalışma yürütüyor. Gönüllü arama ekiplerinin de desteklediği çalışmalarda Diyarbakır ve Erzurum Emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpekleri de kullanılıyor.

        • 5

          BAKAN YERLİKAYA, ROJİN'İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş’in ağabeyi ve babası ile telefonda görüştü.

          Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "13 gündür kayıp olan ve Van’da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" ifadelerinine yer verdi.

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