Çiğ köfte yapmak biraz zaman alır ve verilen emeğe de değer. Kıvamı ve lezzeti tutturmak için yoğurma işlemi önemlidir. Ama bu kadar uğraşmak ve yorulmak istemiyorsanız, mutfak robotunda da aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Robotla yaptığınız çiğ köftelerinize bayılacaklar.
Robotta Çiğ Köfte İçin Gereken Malzemeler:
6 çay bardağı ince bulgur
1 çay bardağı kaynar su
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 domates rendesi
3 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 limon suyu
Bir tutam maydanoz
1 çay bardağı zeytinyağı
Baharatlar;
4 yemek kaşığı isot
1 yemek kaşığı pul biber
3 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı nane
1 tatlı kaşığı dolusu tuz
Yarım çay bardağı kaynar su
Robotta Çiğ Köfte Yapılışı:
Bulgur derin bir kaba alınır.
Üzerine 1 çay bardağı kaynar su dökerek karıştırılır.
Kabın ağzı kapatılır.
Soğan ve sarımsak rendelenir suyu sıkılır.
Limonun suyu sıkılır.
Maydanoz saplarından ayrılıp incecik kıyılır.
Domatesler rendelenir.
Bir kasede isot, pul biber, limonun suyu ve yarım çay bardağı kaynar su karıştırılır.
Dinlenmiş olan bulgura salçalar, domates rendesi, nar ekşisi, soğan-sarımsak rendesi ilave edilir.
5 dakika yoğrulur.
Ardından baharatlar, isotlu karışım ve maydanoz eklenir.
5-10 dakika daha yoğrulur.
Robotunuzun büyüklüğüne göre, 2-3 seferde robotta iyice çekilir.
Ardından zeytinyağı ilave edilir.
Elinizle güzelce yedirerek, 5 dakika daha yoğrulur.
Afiyet Olsun…
Püf Noktası:
Bulgurunuzu seçerken mutlaka ince ve esmer bulgur olmasına dikkat edin. Bulgurunuzun kaliteli ile doğru orantıda çiğ köftenizde güzel olacaktır.
İsotu da aktarlardan almanızı tavsiye ederim.
Aldığınız isot, Urfa isotu olursa daha güzel olur.
Soğanı asla bulgurun içine rendelemeyin veya robotta çekmeyin.
Çok sulandırmadan bıçak yardımıyla çok küçük parçalar halinde doğrayın ve biraz suyunu sıkın.
Eğer bu şekilde yapılmazsa, soğanın suyu çiğ köftenin tadını acı yapar.
Robottan geçirdikten sonra, 5 dakika daha yoğurulur.
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