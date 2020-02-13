13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye geçtiğimiz yıldan bu yana dikkat çeken gizemli bir hayırseveri konuşuyor. İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerindeki gecekondularda oturan dar gelirli ailelere içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan yardımsever için Robin Hood benzetmesi yapıldı.
Kimliğini gizleyen ve çoğu zaman çalışanları aracılığıyla yardım dağıtan gizemli kişinin kim olduğu merak uyandırırken, yapılan yardımlar ise hız kesmeden devam etti.
Öyleki, İstanbul ve çevresinde çok sayıda bölgede ortaya çıkan gizemli kişi, birçok mahallelinin bakkal borcunu üst üste kapatınca gündemden hiç düşmedi.
İstanbul dışında Kocaeli ve Trabzon'da da ortaya çıkan gizemli hayırseverin kim olduğu tartışmaları sürerken, bu kişinin kimliğinin ortaya çıktığı ileri sürüldü.
'İSMİMİ HALUK LEVENT'İN İSTEĞİYLE AÇIKLIYORUM'
Yapılan yardımların örnek alınması için ismini açıkladığını söyleyen ve İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Erdoğan Uludağ, aynı zamanda Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile de birlikte çalıştığını kaydetti.
Borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyleyen Uludağ, Sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Platformu ile tanıştıktan sonra ismini açıklamaya karar verdiğini söyledi.
'BAŞKA ROBİN HOOD'LAR DA VAR'
DW Türkçe'ye konuşan Uludağ, "Yaptığım yardımlar iki yıl öncesine kadar bende saklıydı. Ancak Haluk Levent ile tanıştıktan sonra kendisi bana 'Bir dakika bu böyle olmaz. Sen bunu saklarsan insanlar seni örnek alamaz. Gençler seni rol modeli alamazlar" dedi. Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.
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