2004’te yaptıkları evlilik sözleşmesine göre, De Niro’nun yılda en az 15 milyon dolar kazanması halinde Hightower’a 1 milyon dolar ödemesi gerektiğini ifade eden Krauss, ünlü aktörün bu sene en iyi ihtimalle 7 buçuk milyon dolar kazanabileceğini öne sürdü.