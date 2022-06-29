"İSTANBUL'UN COĞRAFİ KONUMU MÜTHİŞ"

Ünlü oyuncu, "Şimdilik İstanbul’da film yapma planım yok ama tabii bu şehirde film yapmak müthiş olur. Önce bir senaryo lazım, o da kolay değil. İstanbul’un coğrafi konumu müthiş; Asya ile Avrupa’yı, Doğu'yu ve Batı'yı birbirine bağlayan bir konumu var. İstanbul’da çekilen pek çok ilginç film oldu. Burada anlatılması gereken çok hikâye var, bu şehrin hikâyesini bir filmde yansıtmak gerek." şeklinde konuşmuştu.