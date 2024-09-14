Robert De Niro, mezar taşı yazısını açıkladı
ABD'li, ünlü oyuncu Robert De Niro, mezar taşına ne yazdıracağını açıkladı
Robert De Niro, şüphesiz sinemanın yaşayan efsanelerinden biri.
ABD'li 81 yaşındaki ünlü oyuncu, yaşı ilerlemiş olsa da emekli olmayı aklından geçirmiyor.
Who's Talking to Chris Wallace adlı programa konuk olan Robert De Niro, sunucu Chris Wallace'ın kendini bir baba olarak nasıl tanımladığı sorusuna; "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye yanıt verdi.
Robert De Niro, geriye dönüp baktığında hayatı nasıl yaşadığını değerlendirdiği yönündeki soruya ise "Mezar taşıma da bunu yazdıracağım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beni bağışlayın.