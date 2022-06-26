'Keşke Türk filmi izleseydim' 0:00 / 0:00

Ünlü oyuncu Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa ile ortağı olduğu restoran zincirinin İstanbul’daki şubesini ziyaret etmek için Türkiye’ye geldi. De Niro, gazetecilerin bir sorusuna "Keşke buraya gelmeden önce Türk filmi izleseydim ama fırsatım olmadı. Bunun için özür diliyorum" şeklinde cevap verdi

HABERTURK.COM

Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa ile ortağı olduğu Nobu restoran zincirinin İstanbul’daki şubesinin açılışına geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle katılamamıştı. De Niro ile Matsuhisa şubeyi ziyaret etmek için İstanbul’a geldi.

Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa, yapımcı Meir Teper ve Nobu CEO’su Fumihiro Tahara Nobu ve restoranın Türkiye ortağı Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer ile birlikte basın toplantısına katıldı.

Robert De Niro’nun açıklamaları şöyle;

“Daha önce de İstanbul’da bulunmuştum. Ama bir kez daha burada olmak heyecan verici. Bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Nobu İstanbul ve Bodrum’un müthiş bir başarı sağlayacağını düşünüyorum” “Ben yemeği severim. Yemek herkesi bir araya getiren muhteşem bir kavuşturucudur, filmler de benzer bir rol üstlenir. Türkiye’de yediğim çok güzel yemekleri hatırlıyorum. Turistik yerlerden birinde, çok güzel bir şey yemiştim, deniz kenarında bir yerdi. Kapalıçarşı Sultanahmet muhteşem bir yerdi. Küçük yerlerde sokak yemeklerini tattım. Nobu restoranlarında çalışan muhteşem şeflerimiz var. Bu işe girdiğiniz zaman, ekibin ailenizin bir parçası haline gelmesi ve çalıştığınız şeflerle aile gibi hissetmek çok önemli. Bir kez daha söylemek isterim, çok şanslı hissediyorum kendimi, muhteşem bir ekibe sahibim. Nobu Matsuhisa işinin en iyisi ve onun sayesinde Nobu Restaurantları bu kadar başarılı”



“Şimdilik İstanbul’da film yapma planım yok ama tabii bu şehirde film yapmak müthiş olur. Önce bir senaryo lazım o da kolay değil. İstanbul’un coğrafi konumu müthiş; Asya ile Avrupa’yı, Doğu'yu ve Batı'yı birbirine bağlayan bir konumu var. İstanbul’da çekilen pek çok ilginç film oldu. Burada anlatılması gereken çok hikâye var, bu şehrin hikâyesini bir filmde yansıtmak gerek.”

“Son zamanlarda çok fazla film izlemiyorum. Yakın zamanda izlediğim bir Türk filmi de hatırlamıyorum. Bu soruya cevap veremiyorum. Keşke buraya gelmeden önce Türk filmi izleseydim ama fırsatım olmadı. Bunun için özür diliyorum.”

Şef Nobu Matsuhisa, “Bu İstanbul’a üçüncü gelişim. Yemek yapmayı ve insanları mutlu etmeyi çok seviyorum” dedi. İstanbul’dan önce Nobu Bodrum’a giden ünlü şef, “Bodrum’daydık, çok güzel ortaklarım var, onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Hayatım dünyanın dört bir yanını gezerek geçiyor. Gittiğim her yerde yeni yemekler deneyimliyorum ama tabii ki en çok Japon yemeklerini seviyorum” diyerek deneyimlerini aktardı.