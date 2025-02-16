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        Haberler Objektife Takılanlar Rober Hatemo: 100 milyon lira değerinde arazi kaybettim - Magazin haberleri

        Rober Hatemo: 100 milyon lira değerinde arazi kaybettim

        Geçmişte büyük bir maddi kayıp yaşadığını söyleyen şarkıcı Rober Hatemo; "2002'de Alaçatı'da iki dönümlük çok büyük bir arazi kaybettim. Maddi değeri bugün o arazinin 100 milyonun üstündeydi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:51
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        "100 milyon lira değerinde arazi kaybettim"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sahne alan Rober Hatemo, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı; "Çok güzel bir gece oldu. Ben burada ilk defa sahne aldım. Sevgililer gününü kutladık. Seyircide güzeldi. Dans ettik, hüzünlendik, eğlendik" dedi.

        "ALAÇATI'DA ÇOK BÜYÜK BİR ARAZİ KAYBETTİM"

        Geçtiğimiz günlerde geçmişteki pişmanlıklarını dile getiren Rober Hatemo, yeni açıklamalarda bulundu. Hatemo; "Maddi çok kaybım oldu. 2002'de Alaçatı'da iki dönümlük çok büyük bir arazi kaybettim. Maddi değeri bugün o arazinin 100 milyonun üstündeydi. Para kazandım, Büyük yatırımlar yaptım ama bu arazi kadar büyük bir yatırımım olmadı. Bir de arabayla ilgili bir kaybım vardı onu söylemiştim. Canım sağ olsun. Bugün hiç çalışmasam yine kendimi geçindirecek kadar param var" dedi.

        "SAPLA SAMANI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK LÂZIM"

        Öte yandan son dönemde çıkan şarkılarla ilgili düşüncelerini de dile getiren Rober Hatemo; "Siz görevinizi yapıyorsunuz. Soru soruyorsunuz. Ben de cevap verme hakkımı kullanıyorum. Sapla samanı birbirine karıştırmamak lâzım. Bana göre pornografik bir şey olmuş hatta sözel porno" ifadelerini kullandı.

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        #Rober Hatemo

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