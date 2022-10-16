Robbie Coltrane: Harry Potter filmlerinde de rol alan aktör 72 yaşında hayatını kaybetti

Helen Bushby ve Steven McIntosh | BBC Eğlence ve Sanat Muhabirleri
Harry Potter filmlerinde Hagrid karakterini canlandıran aktör Robbie Coltrane 72 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu James Bond serisindeki Goldeneye ve The World Is Not Enough filmlerinde de oynamıştı.
Aktörün menajeri Belinda Wright, Coltrane’in İskoçya’nın Falkirk kentinde bir hastanede öldüğünü açıkladı.
Coltrane’i “eşsiz bir yetenek” olarak niteleyen Wright, Hagrid karakterinin de “Dünya çapında sadece çocukları değil yetişkinleri de eğlendirdiğini” söyledi:
“Bense kişisel olarak kendisini sadık bir müşteri olarak hatırlayacağım. 40 yıldır gururla menajerliğini yapan biri olarak, onu özleyeceğim.
“Müthiş bir aktör olmanın yanı sıra son derece zeki ve esprili bir insandı.
“Geride kız kardeşi Annie Rae, çocukları Spencer ve Alice ile onların annesi Rhona Gemmell’ı bırakıyor.
“Lütfen bu zorlu süreçte ailesinin özel hayatına saygı duyun.”
Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe de Coltrane’in ardından bir mesaj yayınlayarak “Robbie tanıdığım en komik insanlardan biriydi” dedi ve ekledi:
“Çocukken bizi sette sürekli güldürürdü.
“Özellikle Prisoner of Azkaban (Azkaban Tutsağı) setinden kendisiyle çok hoş anılarımız var. Hagrid’in kulübesinde, saatler boyunca bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun dinmesini beklerken moralimizi yüksek tutmak için bize hikayeler anlatmış ve espriler yapmıştı.
“Onunla tanıştığım ve çalıştığım için çok şanslı, onu kaybettiğimiz için de çok üzgün hissediyorum. Müthiş bir aktör ve çok sevilesi bir insandı.”
Bir diğer Harry Potter yıldızı Emma Watson da “Robbie, bir gün senin sette bana davrandığın kadar nazik biri olmayı başarabilirsem, bunu senin adına ve senin anına yapacağıma söz veriyorum” dedi.
“Hagrid’i oynayabilecek daha iyi biri yoktu” ifadelerini kullanan Watson, Hermonie karakterini oynamaktan keyif almasının Coltrane sayesinde olduğunu söyledi:
“Tatlılığını, lakaplarını, sıcaklığını, gülüşlerini ve sarılışını gerçekten özlüyorum.”
Harry Potter serisinin yazarı JK Rowling de Coltrane’in “inanılmaz bir yetenek” olduğunu söyledi.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon Coltrane’in “çok geniş bir yelpazede” karakterler canlandırdığını vurgulayan bir mesaj yayınladı:
“Komediden dramaya kadar çok farklı rolleri derin bir şekilde oynayabiliyordu. Sanırım benim favorim Cracker’daki Fitz rolüydü.
“Robbie Coltrane, İskoç eğlence sektöründe bir efsaneye dönüştün ve çok özleneceksin. Huzur içinde yat.”
James Bond’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Coltrane için “Yetenekleri hiçbir sınır tanımayan sıra dışı bir aktör” ifadeleri kullanıldı.
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Robbie Coltrane: Harry Potter filmlerinde de rol alan aktör 72 yaşında hayatını kaybetti/robbie-coltrane-harry-potter-filmlerinde-de-rol-alan-aktor-72-yasinda-hayatini-kaybetti-3529604
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