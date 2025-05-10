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        Rize'de şehit annelerine portreleri hediye edilecek

        Rize'de 19 şehit annesine, Anneler Günü'nde portreleri hediye edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:31
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        Rize'de şehit annelerine hediye
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        Rize'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Anneler Günü'ne özel hayata geçirilen proje kapsamında, evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerin portreleri hazırlandı.

        Güneysu Halk Eğitimi Merkezi görevlisi Sevilay Saruhan ve Gençlik Merkezi'nde gönüllü çalışan Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunu Selda Kars, bir hafta çalışarak 19 şehit annesinin fotoğrafını portreye dönüştürdü. Portreler, Anneler Günü'nde şehit annelerine hediye edilecek.

        Proje kapsamında ilerleyen dönemde diğer şehit annelerinin portrelerinin de çizilerek kendilerine ulaştırılması planlanıyor.

        Sevilay Saruhan, portre fikrinin, Anneler Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirildiğini söyledi.

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        Projeye destek sağlamalarının istendiğini belirten Saruhan, "Ben de severek kabul ettim. Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan resim mezunu gencimiz de bana destek sağladı. Bir haftada 19 şehit annemizin fotoğraflarından portelerini çizdik" dedi.

        Saruhan, portreleri çizerken duygusal anlar yaşadığını ifade ederek şöyle devam etti:

        "Ben de çok sevdiğim birisini yakın zamanda kaybettim. Kendimi empati yaparak onların yerine koydum. Annelerin hissettiği acıyı, duygularını daha iyi anladım. Çizerken mutlu oldum, onların da mutlu olmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Anneler Günü dolayısıyla çocukları akıllarına gelecek, 'Çocuğum yaşasaydı hediye değil de sarılması bile yeterdi' şeklinde düşünecekler. O boşluğu o gün daha fazla hissedecekleri için böyle güzel bir hediye takdim edilecek. O annelerin yüzünde ufak da olsa bir tebessüm yaratabilirsek ne mutlu bize."

        Selda Kars ise portreleri çizerken kendisinin de çok duygulandığını anlatarak "Normal hayatta duygusal biriyim ve çizerken de etkilendim. Bir karşılık için yapmamak da çok güzel bir şey. O annelerin mutlu olmaları için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

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