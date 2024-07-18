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        Haberler Yaşam Rize'de köye inen ayı yavruları cep telefonuyla kaydedildi

        Rize'de köye inen ayı yavruları cep telefonuyla kaydedildi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, köye inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:07
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          Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyüne gelen iki yavru ayı bir süre bölgede dolaştı. Çevrede yiyecek arayan ayılar, daha sonra kestane ağacına çıktı.

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          Köyde yaşayan Rıfat Yazıcı, ağaçta gördüğü ayı yavrularını cep telefonuyla kaydetti.

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          Rıfat Yazıcı, görüntüleri çektiği sırada, "Naber? Bak bakayım. Ekmek bıraktım sana, yarın da onunla idare eder. Meyvelere zarar verme, yemeğini ye, akşam namazı olmadan da doğru yürü git, bana da haber ver, tamam. Hadi bakalım aslan parçası" ifadelerini kullandı.

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