Rize'de 'kira artışı' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

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Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, ev sahibi Mücahit K.'nın (27) bıçakla saldırdığı kiracısının akrabası Halil Ak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Mücahit K, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu.

EV SAHİBİ, 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi Mücahit K.'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BOYNUNDAN BIÇAKLANAN AK, HASTANEDE ÖLDÜ

Halil Ak (26)

Boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Sedat S., yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.