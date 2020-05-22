Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon: 2 gözaltı

AA

,Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö ve M.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Bomba arama köpeği kullanılarak gerçekleştirilen aramada kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı.

Atölyede 38 tabanca üst kapağı, 95 namlu, namlu yapımında kullanılan 17 demir parçası, 8 tabanca horozu, 7 tabanca yayı ve kabze ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor, N.Ö. ise savcılığa sevk edildi.