Riva'da kritik görüşme başladı!
Türkiye'nin dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da bir araya geldi.
Giriş: 07.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:59
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüp başkanlarıyla Riva'da bir araya geldi.
Ali Koç, Dursun Özbek, Ertuğrul Doğan ve Hasan Arat'ın katıldığı toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağı öğrenildi.
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