Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rita Ora'nın Paris Moda Haftası stili

        Rita Ora'nın Paris Moda Haftası stili

        Rita Ora, Paris Moda Haftası için gittiği Paris'te deri şortlu cesur stiliyle poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Moda haftası stili
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz şarkıcı Rita Ora, Paris Moda Haftası defilelerini takip etmek için gittiği Fransa başkentinde cesur stiliyle dikkat çekti.

        34 yaşındaki şarkıcı, Paris'teki gösterişli bir restorana giderken siyah deri şortlu tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

        Leopar desenli üst ve büyük siyah gözlüklerle kombinini tamamlayan Ora, restorana girerken otomobilinin önünde basına poz verdi.

        REKLAM

        Ora'ya büyük ilgi gösteren hayranları, restoran önünde ünlü şarkıcıdan imza istedi, birlikte fotoğraf çektirdi.

        Ora, Yeni Zelandalı oyuncu ve yönetmen Taika Waititi ile 2021'de aşk yaşamaya başladıktan sonra 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta sessiz sedasız, sade bir törenle dünyaevine girmişti.

        Büyük bir düğün yapma fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyen Rita Ora, "Bazı kadınlar o gün gerçekten özel ilgi görmek ister. Ve herkes farklı. Ve sanırım benim için işimden dolayı her şey çok ilgi odaklı. Bunu gizli tutmak istedim çünkü hayatım ve kariyerim öyle değil" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rita Ora
        #Paris Moda Haftası

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Habertürk Anasayfa