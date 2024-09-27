Rihanna , yeni iç çamaşırı koleksiyonunu kendi tanıttı

SERVETİ 1,4 MİLYAR DOLAR

Rihanna, ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor. Şarkıcının toplam servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Şarkıcı, bu servetin büyük çoğunluğunu güzellik sektöründeki başarına borçlu.