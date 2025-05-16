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        Haberler Dünyadan Rihanna'dan üçüncü bebek öncesi yeni şarkı geldi - magazin haberleri

        Rihanna'dan üçüncü bebek öncesi yeni şarkı geldi

        Son albümünü dokuz yıl önce çıkaran Rihanna, hayranlarının albüm beklentisini karşılamasa da yeni bir şarkıyla heyecanlandırdı. Üçüncü bebeğini bekleyen şarkıcı, bebekten önce yeni şarkısıyla geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:08
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        Bebekten önce şarkı geldi
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        Rihanna'dan yeni bebek öncesi yeni şarkı geldi! Üçüncü çocuğuna hamile olan Barbadoslu şarkıcı, heyecanla ondan yeni şarkı ya da yeni albüm bekleyen hayranlarına 'Şirinler' film müziğiyle yanıt verdi. Rihanna, film için yaptığı yeni şarkısı 'Friend of Mine'ı çıkardı. Klibi de yayınlanan 'Friend of Mine', yazın şarkısı olmaya aday.

        Rihanna, en son 2022'de 'Black Panther: Wakanda Forever' için bestelediği 'Lift Me Up' şarkısını çıkarmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı, son albümü 'Anti'yi dokuz yıl önce yapmıştı.

        'Şirinler' filmi için yeni şarkı çıkarmış olsa da hayranları halen Rihanna'dan yeni albüm bekliyor ve bunu sosyal medyada sık sık dile getiriyor.

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        Rihanna Met Gala'da üçüncü hamileliğini duyurdu

        Rihanna'nın, seslendirme kadrosunda yer aldığı 'Şirinler' filminin yeniden çevrimi, Temmuz 2025'te gösterime girecek.

        Kasım 2020'den bu yana birlikte olduğu rapçi ASAP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekleyen Rihanna, hamilelik haberini, geçtiğimiz haftalarda New York'ta düzenlenen Met Gala'da vermişti. Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin 21 aylık Riot Rose ve bu ay 3 yaşına girecek RZA Athelston adında oğulları var.

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        #Rihanna
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