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        Haberler Magazin Rihanna, baget ekmek çantasıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Rihanna, baget ekmek çantasıyla dikkat çekti

        New York sokaklarında karnı belirginleşen haliyle objektiflere yansıyan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, baget ekmek şeklindeki ilginç çantasıyla dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:19
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        Baget ekmek şeklindeki çantasıyla dikkat çekti
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        Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile katıldığı 2025 Met Gala'sında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

        37 yaşındaki yıldız şimdilerde karnı belirginleşen haliyle objektiflere yansıyor.

        Geçtiğimiz gün New York sokaklarında görüntülenen Rihanna, sade ve rahat tarzıyla dikkat çekti. Ancak görünümünde asıl konuşulan detay, baget ekmek şeklindeki ilginç çantası oldu.

        Fotoğraflar: Backgrid USA

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