27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Model Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’in adı bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan evli ve bir erkek çocuk sahibi Rıfat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamış ve kısa süre sonra da Gürsel’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu iddialardan sonra, yaklaşık dört yıl önce tüp bebek yöntemi ile kızı Sera Venüs’ü kucağına alan, babasının da Rıfat Sarıcaoğlu olduğunu söyleyen Gürsel, tepkiler karşısında açıklama yapmış ve “Türkiye’de bildiğim bir tane Rıfat Sarıcaoğlu var. Onun minik kızının adı da Sera Venüs Sarıcaoğlu. Kendisi bizim 5 yıllık halen süren ilişkimizin aşk meyvesi. Bu gerçeği hala inkar eden, kabullenmeyen ve hatta kızımızın nüfus cüzdanını görüp ‘Orada yazan Rıfat başka Rıfat, 1 tane Rıfat yok ki, iftira bu, onun kızı yok, olamaz’ diyen teyzeler var” diyerek ilişkilerinin doğru olduğunu, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak göstermiş oldu.
Burçe Gürsel ve Rifat Sarıcaoğlu
Gürsel yaptığı yeni açıklamada ikinci kez hamile olduğunu söyledi. Genç kadın ikinci bebeğinin babasının da Rıfat Sarıcaoğlu olduğunu ve bu kez tüp bebek yöntemi ile değil tamamen doğal yollarla olduğunu belirtti.
Bunun üzerine Instagram’da, Sarıcaoğlu’na ait olduğu söylenen hesaptan bir açıklama yapıldı:
“Sevgili eşim Tülay beni bilip tanıyor” diye başlayan açıklama şöyle devam ediyor: “İnternette bazı kendini bilmez kişiler hakkımda saçma sapan şeyler yazıyorlar. Benim oğlum Ata’dan sonra çocuğum olmadı. Bir kaza geçirmiştim doktorlar bir daha olmaz dedi… Tülaycığımla ben Ata’mızı tek çocuğumuz olarak büyüttük ve başka çocuk düşünmedik. Birkaç sene evvel Burçe adında bir kişi Maltepe köprüsünde yürürken eterle bayıltarak spermlerimi çaldı. Kıbrıs’ta özel bir laboratuvarda yasadışı yollarla spermlerimin üzerinde deneyler yaptı ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Şimdi benden ikinci bebeği beklediğini ve bebeğin doğal yollarla olduğunu söylemiş. Böyle bir şey mümkün değil çünkü benim 17 yıldır cinsel hayatım yok. Bunları açık açık yazdığım için özür dilerim ama ortada iğrenç dolaplar dönüyor gördüğünüz gibi! Bu çocuk eğer benden ise spermlerimi dondurup hamile kaldığını düşünüyorum. Kendisi hakkında ve doktoru hakkında davacı olacağım. Tülay’ımla kurduğumuz bu güzel yuvanın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz.”
Rıfat Sarıcaoğlu ve eşi Tülay Hanım
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