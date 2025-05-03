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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı

        Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da sarı-kırmızılıların galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 21:38 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:38
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        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
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        Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Galatasarat - Sivasspor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

        Bu yıl iki tane sürpriz oldu. Birisi Galatasaray'ın Hatay'a puan kaybetmesi, diğeriyse Fenerbahçe'nin Kayserispor ile berabere kalmasıydı. Galatasaray bu maçta işi sıkı tuttu. Sivas da rakibinin Galatasaray olmadığını biliyordu 3 tane daha maçı var bundan sonra. Bu karşılaşma üç gün üç gece de oynansa, Galatasaray yine de kazanırdı. Konsantrasyon çok önemli.

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        Galatasaray vitesi yükselttiği zaman çabuk oynayarak rakibin dengesini bozuyor.

        Beşiktaş maçında şunu söylemiştim: "Hayırlı mağlubiyet" cümleleri... Nefret ederim bu sözden ama öyleydi. Beşiktaş maçına kadar Okan hoca, "Tottenham maçı damağımızda kaldı" diyordu. O maç Galatasaray'ın oyun ve oyuncu formatını değiştirdi. Trabzonspor'da kimse Morata'yı hayal etmesin. Orta sahada Torreira-Lemina-Sara üçlüsü sağ bekte ise Kaan Ayhan'ın oynayacağını düşünüyorum.

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