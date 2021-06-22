Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'la sözleşme görüşmeleri çıkmaza giren Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Dilmen Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yalçın'ın takım çalıştırmayacağını söylediğini belirterek şunları kaydetti:

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen 'Yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek' yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, 'Yazabilirsin hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş - Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü!! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"