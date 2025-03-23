Rıdvan Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha! - Futbol Haberleri

Rıdvan Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha! - Futbol Haberleri

UEFA Uluslar Ligi A/B yükselme play-off turunda Macaristan ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan A Milliler, Budapeşte'de ise rakibini bu kez 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ay-yıldızlıların Macaristan karşısında sergilediği performansı HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

📺 %100 Futbol



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "6-1'lik skor beklenmiyordu. Bana göre biz favoriydik. İki maçı da doğru anlamda kusursuz oynadık." pic.twitter.com/f5O6KlHbQ8 — HT Spor (@HTSpor) March 23, 2025

"MİLLİ TAKIMIMIZ'IN ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

"İki maçı düşündüğümüzde 6-1'lik skor beklemiyorduk. Ancak biz iki maçı da doğru anlamda kusursuz oynadık. Bizim Milli Takımımız'ın çok iyi bir teknik direktörü var. Çok haksızca eleştiriliyordu. Şu anki performansını çok başarılı buluyorum. Montella geldiği zaman biz grubumuzda hemen hemen zayıflamış bir durumdaydık Kuntz döneminde. Biz play-off hayal ederken, tarihimizde ilk kez 1. olarak götürdü bizi Avrupa Şampiyonası'na. Yetmedi, çeyrek final oynattı"

📺 %100 Futbol



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Vincenzo Montella, geldiğinde hemen hemen zayıflamış bir durumdaydık. Bizi birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Şimdi de iki maçta 6 gol atarak yukarı çıktık. Çalışkan bir hoca." pic.twitter.com/ua9YlA32aC — HT Spor (@HTSpor) March 23, 2025

"16 MAÇIN SADECE 3'ÜNÜ KAYBETMİŞ, NE YAPACAK ADAM DAHA!"

"Vincenzo Montella, forvetsiz oyun oynatmıyor. Bu, forvetin bayağı iyisi. Biz İzlanda'da 4, üç gün önce 3, bugün de 3 attık. Daha ne atacak yani bu takım! Bu diziliş nasıl 4-6-0 olabilir? Böyle bir şey yok yani. 4-2-4 aslında. 16 tane resmi müsabaka oynamış, 10 tane galibiyet almış. Futbol tarihimize baksınlar, hiç 16'da 10 yapmış mıyız? 16 maçın sadece 3'ünü kaybetmiş. Ne yapacak adam daha, 'forvetsiz' Montella!"

📺 %100 Futbol



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Vincenzo Montella, aslında 4-2-4 oynatıyor. Bizi buraya çıkar dedik çıkardı, Avrupa'ya götür dedik götürdü. Tarihimize baksınlar, hiç 16'da 10 yapmış mıyız?" pic.twitter.com/bIcfQxfq9I — HT Spor (@HTSpor) March 23, 2025