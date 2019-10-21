Ön liberolar stoper oynayabilir ama hep arkasında stoper varmış gibi yapar. Hep içinden geçtiler, Jailson kötü oyuncu değil ama stoper değil. Sağ beki normal sağ bek. Sol beki sol bek. Stoper, Serdar Aziz. Öyle bir takım çıkardı ki Ersun hoca, Ozan Tufan'ı her yerde gördük. Ndiaye gibi dripling yaparken de gördük. 4-3-3'ü rahat oynatan bir sağ iç oyuncusu. Emre'nin fiziğinden dolayı bir durumu var.