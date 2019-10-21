21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı:
"Fenerbahçe içeride oyunun belli bölümlerinde baskılı oynuyor ama deplasmanda daha fazla set oynamaya çalışan oyunculardan kurulu takım. Emre'nin 2-0'a getiren pozisyonu, öndeki baskılı oyundan. Hoca onu mümkün olduğu kadar ekonomik oynatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin orta sahasına bir de Tolga eklenince, 4 tane ön liberolu oynuyor.
Fenerbahçe'nin en önemli silahı Vedat Muriqi. Kafayı vurdu, sonra gol oldu. 90+4'te bir uzun top atıldı, tek sarılı oyuncu var, 3 yeşilli oyuncu var, top orada kaldı. Muriqi, adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu. Kruse de oynamayınca, daha da zorlanabilirdi.
Futbol hata oyunu deriz. Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen acayip durumu var. Denizlispor'da sıfır kaleyi bulan top varken, kaleci gereksiz bir şekilde çıktı ve rakibi oyuna soktu. Bu oyun formatı ve bu oyuncularla, bu takım nasıl gol atabilir? Ceza alanı dışı şutları, kenarlardan kesilen toplar... Fenerbahçe'nin organize olarak yediği gol çok yok.
Ön liberolar stoper oynayabilir ama hep arkasında stoper varmış gibi yapar. Hep içinden geçtiler, Jailson kötü oyuncu değil ama stoper değil. Sağ beki normal sağ bek. Sol beki sol bek. Stoper, Serdar Aziz. Öyle bir takım çıkardı ki Ersun hoca, Ozan Tufan'ı her yerde gördük. Ndiaye gibi dripling yaparken de gördük. 4-3-3'ü rahat oynatan bir sağ iç oyuncusu. Emre'nin fiziğinden dolayı bir durumu var.
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