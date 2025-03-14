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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen: Beşiktaş-Galatasaray derbisini yüzde yüz yabancı hakem yönetir - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Beşiktaş-Galatasaray derbisini yüzde yüz yabancı hakem yönetir

        Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 3 golü Victor Osimhen'den geldi. HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Dilmen'in yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:31
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        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
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        Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Galatasaray oldu.

        Türk futbolunun efsane ismi Rıdvan Dilmen HT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte Dilmen'in sözleri:

        "Galatasaray aylardır Kayseri deplasmanı dışında Avrupa maçları dahil ligimizde son dakikalara hiç bu kadar güvende girmemişti. Hemen hemen soyunma odasına da Kasımpaşa maçı dahil bu kadar rahat girmemişti. Bugün oyun olarak da pozisyon olarak da rakibine pozisyon vermedi ve çok rahat bir galibiyet elde etti. Bu niye önemli bir haftadır Okan Buruk'un ki açıklaması da gelecektir şunu duyacağız, "Rakibimizle puan farkını iki maç eksiği de olsa 10 puan" diyecektir. Psikolojik üstünlük kimde diye konuşuluyor aslında muhtemelen 4'e düşeceğini de hesaplıyordur Okan hoca."

        "MORATA'NIN EN İYİ YAPTIĞI İŞ..."

        "Morata on numara falan değil Morata bildiğiniz 9 numara. 10 numara kuvvetli olduğu zaman Mertens'tir ama şimdiki Mertens değil 28-29 yaşında ya da şimdiki iyi haliyle Mertens'tir. Gerçek 10 numara Alex tarzı oyuncudur. Morata'nın İspanya'dan gelmesinin avantajını golde görüyoruz çoğu oyuncu o topu şut atar veya başka alternatif dener öylesine bir pas verdi ki bunu Icardi'de görmüştüm eskiden Morata'nın en Galatasaray'a geldiğinden beri en iyi yaptığı iş verdiği asisttir. İspanyol futbolcuların bir özelliği var; içeriye doğru girince ortayı paralel keserler. Oyuncu oraya gitsin der öyle bir organizasyondan geliyor ki İspanya'dan çizgiye indiklerinden biliyor ki bana keser yani piyango ortası yapmaz."

        "HİÇ ŞANSLARI YOK"

        "İbrahim bey keşke çok iddialı laflar etmiş olmasa çünkü ne oldu danışma kurulu üzerinden getireceklerdi o da olmadı ama mecbur kaldılar getirdiler. Şimdi orta hakemi gerçekten samimice getirmek istemiyor olabilirler ama hiç şansları yok Beşiktaş tribünleri, yöneticileri başladı. Trabzonspor bireysel geldi tahminim benim duyumum da yok Beşiktaş-Galatasaray maçı Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hep yabancı hakemle olacaktır diye düşünüyorum."

        "BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE YÜZDE YÜZ YABANCI HAKEM OLUR"

        "Fenerbahçe-Galatasaray maçından çok önce de bu tartışmalar varken şöyle bir cümle kullandım ben, "Yüzde bir milyon yabancı hakem" dedim şimdi öyle abartmayacağım "yüzde bin olur yabancı hakem". Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yüzde yüz yabancı hakem olur yani. Ne kadar federasyon bundan sonra yabancı hakem getirmeyecek imajı verse de Beşiktaş taraftarının, Trabzonspor taraftarının mesajları geçen hafta kendi memleketinde istifaya çağırılması Hacıosmanoğlu'nun Beşiktaşlı yöneticilerin ilk kez sert bir şekilde maç sonu açıklamaları buna işaret ediyor. Oyun oynanmasını istiyorsanız ama Vincic falan gelmesin gece bekçisi gibi. Bence iyi hakem ama böyle anlatıldığı kadar değil Ceferin olmasa ben daha iyi hakemler görüyorum Avrupa futbolunda. Geçen Şampiyonlar Ligi maçında da 37 faul verdi devamlı durduruyor derbide de 35 faul vermişti. Son 3 maçta 106 tane faul vermiş. Tabii ki önemli bir hakemdir fakat oyun oynanmasını istiyorlarsa başka bir hakem olabilir. Ben yerli hakemle oynatacaklarını düşünmüyorum Beşiktaş-Galatasaray derbisini"

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