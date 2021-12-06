"ÜRKÜTÜCÜ BİR ŞEKİLDE HAKARET EDİYORLARDI"

Scott konuyla ilgili ise şu şekilde cevap vermişti:

Başta aileden bize yazanlar Al Pacino'nun fiziksel olarak Aldo Gucci'yi hiçbir şekilde temsil etmediğini söyleyerek ürkütücü bir şekilde hakaret ediyorlardı. Yine de açıkçası Al Pacino'dan daha iyi nasıl temsil edilebilirler? Pardon! Muhtemelen bunlar dünyanın en iyi oyuncuları, çok lanet bir şansınız olmalı.

Son Düello, 15 Ekim'de vizyona girdi. Gucci Ailesi ise 26 Kasım'da izleyicilerle buluştu.