Rich the Kid, İstanbul gecelerinde
ABD'li rapçi Rich the Kid, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'taki bir mekânda eğlenen dünyaca ünlü rapçi, çıkışta yanındaki kadınlarla birlikte objektiflere yansıdı
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ABD'li rapçi Rich the Kid, İstanbul'a geldi.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rich the Kid, Kuruçeşme'deki bir mekânda eğlendi. Çıkışta yanında kadınlarla objektiflere yansıyan rapçi, basın mensuplarına görüntü vermemek için çaba sarf etti.
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Keyifli halleriyle dikkat çeken Rich the Kid, mekân çıkışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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32 yaşındaki rapçi, yanındaki kadınlarla birlikte otomobiline binip daha sonra oradan uzaklaştı.