Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon REYTİNGLERDE CUMARTESİ YARIŞI| 7 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star

        Cumartesi günü reyting yarışı! 7 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 7 Ekim AB ve total sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star reyting yarışında birbirlerini zorladı. İşte 7 Ekim reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 09:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları 8 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Öte yandan Gönül Dağı, Gülldür Güldür Show ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki sonuçlar henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          7 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          7 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Hocaya yazar
        Hocaya yazar
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Mauro Icardi'den rekor!
        Mauro Icardi'den rekor!
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Habertürk Anasayfa