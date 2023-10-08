Reyting sonuçları 8 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Öte yandan Gönül Dağı, Gülldür Güldür Show ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki sonuçlar henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.