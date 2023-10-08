Cumartesi günü reyting yarışı! 7 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 7 Ekim AB ve total sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star reyting yarışında birbirlerini zorladı. İşte 7 Ekim reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 8 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Öte yandan Gönül Dağı, Gülldür Güldür Show ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki sonuçlar henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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7 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
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7 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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